WOŚP 2020 Szczecin. Najciekawsze wydarzenia podczas finału Orkiestry

Podczas Finału WOŚP 2020 mieszkańcy Szczecina wrzucą do puszek datki i będą się świetnie bawić. Zobacz, gdzie można wziąć udział w próbie pobicia rekordu Polski w wioślarstwie i jakie inne atrakcje zaplanowano na 12 stycznia.

Finał WOŚP 2020 odbywa się w całej Polsce i na świecie pod hasłem "WIATR W ŻAGLE". Wolontariusze zbierają datki na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Nie musimy jedynie wrzucać pieniędzy do puszek – wszędzie odbywają się charytatywne aukcje, zabawy i wydarzenia kulturalne, podczas których możemy wesprzeć tę cenną inicjatywę.

Finał WOŚP w Szczecinie. Sprawdź wydarzenia

Nie boisz się ergometru wioślarskiego? W sobotę 11 stycznia, dzień przed finałem WOŚP, możesz spróbować pobić rekord kraju w wiosłowaniu! Chodzi o to, by jak największa liczba osób w ciągu 10 godzin przepłynęła na jednym ergometrze dystans 500 metrów. W 2019 roku Szczecin zajął drugie miejsce w Polsce. Ściga się osiem miast: oprócz Szczecina także Gdańsk, Kraków, Bydgoszcz, Lublin, Warszawa, Poznań i Toruń, którego mieszkańcy przed rokiem wygrali rywalizację. Do walki staną także medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Jeśli nawet nie zdążyłeś/nie zdążyłaś się zarejestrować, i tak możesz zaznać sportowych emocji.