Tak wygląda osiedle Wrocławia. Worki z piaskiem i wyłączone windy

Radni wzywają spółdzielnie do włączenia wind. "Interweniowałem u Pana Sebastiana Zapały, zastępcy prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK, o cofnięcie decyzji o wyłączeniu wind na osiedlu. To autonomiczna, nieprzemyślana decyzja władz spółdzielni ENERGETYK. W tych wysokich 10-11 piętrowych blokach na Kozanowie mieszka wiele starszych osób, które nie mogą tak wysoko wchodzić po schodach i mają utrudnione np. wyjście do lekarza. Zwróciłem uwagę że służby techniczne spółdzielni mogą sprawnie wyłączyć dźwig osobowy w danym budynku w sytuacji zagrożenia zalaniem" - napisał Dominik Kłosowski z rady miasta.