Wolverhampton: Nieletni zgwałcił, zamordował nastolatkę i jeszcze raz zgwałcił jej zwłoki. Ruszył jego proces

W Wolverhampton w Wielkiej Brytanii ruszył proces sądowy 16-latka, który zgwałcił i zamordował 14-letnią Litwinkę, a potem zgwałcił jej zwłoki. Oskarżony nie przyznaje się do winy i nie wyraża żadnej skruchy.

Do zdarzenia doszło w kwietniu tego roku w jednym z miejskich parków w Wolverhampton. 16-latek najpierw zgwałcił, potem uderzył dziewczynkę z całej siły tępym narzędziem w głowę. Gdy ta już nie żyła, zgwałcił jej zwłoki. Ciało 14-letniej imigrantki z Litwy zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia podczas porannego spaceru.

Policja zamknęła na kilka dni cały park. - To tragiczny incydent, a nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi zmarłej. Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę - mówił kilka miesięcy temu brytyjskiej prasie Harvi Khatkar z policji w Wolverhampton. Krótko po rozpoczęciu śledztwa funkcjonariusze zatrzymali oskarżonego oraz jego 17-letniego kolegę, którym postawili wówczas zarzut morderstwa. Drugiego z chłopców policjanci wypuścili z powodu braku dowodów na jego winę. Oskarżony przebywa do dzisiaj w areszcie dla nieletnich.