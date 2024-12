Wołoszański wbija szpilę Kaczyńskiemu. Pokazał promocję na masło

Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka masło jest symbolem drożyzny rządu Donalda Tuska. - To jest masło za dychę . To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska - powiedział.

Bogusław Wołoszański, poseł KO, broni rządzących, twierdząc, że masło można kupić taniej. "Pamiętam czasy przed 'dojną zmianą', gdy kostka miała 250 g... Jak chcecie kupować masło za 12,13 zł to wasz wybór, ale ja z natury nie lubię przepłacać " - napisał Wołoszański na platformie społecznościowej. Opublikował zdjęcie promocji w Lidlu.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, odniósł się do cen masła także na platformie X, używając ironicznego tonu. "Masło w sejfie byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety, to ponury symbol tego rządu. Drożyzna, wysokie rachunki, ludzie zmuszani do lichwiarskich pożyczek — a rządzą dopiero rok. Wrócił Tusk, a z nim bieda. Czy wróci największa hańba III RP czyli głodne dzieci?" - zapytał Kaczyński.