Wołodymyr Zełenski szuka rzecznika. Ogłosił konkurs na Facebooku

Znajomość trzech języków, doświadczenie dziennikarskie i gotowość do pracy 24 godziny na dobę - takie wymagania wskazał prezydent elekt Ukrainy w konkursie na swojego rzecznika prasowego. Całe ogłoszenie Wołodymyr Zełenski umieścił na Facebooku.

– Jeśli znasz co najmniej trzy języki (ukraiński i angielski są obowiązkowe), masz jakieś doświadczenie w pracy w dziennikarstwie czy sferze publicznej oraz gotów jesteś do pracy 24/7, wyślij swoje CV pod adres, który pojawi się pod pierwszym komentarzem do tego wideo. I zaczniemy robić to razem – zachęca Zełenski w nagraniu opublikowanym na Facebooku.