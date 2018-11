Wolność to powrót do domu. Zaskakujący spot z Melem Gibsonem na 100-lecie niepodległości

Polska Fundacja Narodowa przygotowała spot na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obraz zaskakuje, bo nie pokazuje Polski tak, jak nas dotychczas przyzwyczajono, przez pryzmat historii czy tradycji.

Tym razem sięgnięto po przekaz nieoczywisty i świeży, a przede wszystkim dotąd niewykorzystywany w promocji naszego kraju.

Polską drogę do wolności ujęto w uniwersalną, tożsamą dla każdego opowieść o powrocie do domu. Odzyskanie przez Polaków niepodległości pokazano jako powrót do ukochanego domu. Widzimy ludzi w podróży, którzy nie mogą doczekać się aż wrócą do domu, miejsca, za którym się tęskni, które dla każdego, niezależnie od szerokości geograficznej jest ważne, do którego każdy chce wracać.

Przekaz wzmacnia ostatnia scena, w której okazuje się, że o tej niezwykłej drodze do wolności opowiada gwiazda hollywoodzkiego formatu - Mel Gibson. Spot jest na tyle intrygujący, że może zachęcić obcokrajowców do sprawdzenia, o którym kraju tak przejmująco opowiada Mel Gibson. To jeden z ciekawszych projektów promujących Polskę w ramach obchodów 100. rocznicy niepodległości.

- Chcieliśmy zrobić coś co będzie oryginalne, a przede wszystkim zrozumiałe, uniwersalne w odbiorze. Wiemy z doświadczenia, że pokazywanie Polski tylko przez pryzmat naszych historycznych czy czysto tradycyjnych obrazów nie do końca się sprawdza poza granicami naszego kraju. By zainteresować Polską, trzeba szukać nowych środków. Emocji, które są uniwersalne, zrozumiałe, które wzbudzają ciekawość stwierdził Robert Lubański, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

I dodał, że "nasza historia jest niezwykła, niestety także przez to nie zawsze jest dobrze rozumiana przez obcokrajowców". - Dlatego uważamy, że najpierw należy rozbudzić ciekawość, by później móc szerzej pokazać, jak niezwykłe i wielkie wydarzenia były udziałem Polaków. Chcemy mówić nie tylko o tym czym była Polska, ale przede wszystkim czym jest teraz. By była pokazywana jako szansa na niezwykłą podróż, z pięknym krajobrazem, gościnnością, pyszną kuchnią i niezwykłą kulturą, ale także jako miejsce do tworzenia, inwestowania i budowania - uznał Lubański.