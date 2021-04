Wolne terminy i marnowane szczepionki? "Im więcej zaszczepionych, tym lepiej dla pozostałych"

"Pani powiedziała, że pewnie lepiej wylać tę szczepionkę niż gdyby ktoś się zaszczepił"

We wtorek jednak sytuacja znacząco się zmieniła i chętni młodsi niż 60+ nie mogli zostać zaszczepieni. Taką historię przytoczyła jedna z rozmówczyń reportera Wirtualnej Polski. - Jestem w 8. miesiącu ciąży i chciałam się zapytać, czy jak zostaną szczepionki, to czy zostanę wieczorem zaszczepiona. Żeby się nie zmarnowały, bo to jest chyba najważniejsze - mówiła jedna z mieszkanek Rzeszowa, która pojawiła się we wtorek w centrum.