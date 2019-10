Wólka Domaniowska. Martwy pies przywiązany do drzewa w lesie. Konał w męczarniach

"Nie jestem w stanie wyobrazić sobie cierpienia tego psa. Konał tygodniami przywiązany w środku lasu do drzewa" - napisał pan Jacek, który dokonał makabrycznego odkrycia i opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w sieci. Właściciela psa szuka policja.

"Nie jestem w stanie wyobrazić sobie cierpienia tego psa. Konał tygodniami przywiązany w środku lasu do drzewa. Brakuje słów, żeby opisać to, co myślałem w tamtej chwili i co widzę nadal przed oczami, takie obrazy zostają w głowie na bardzo długo. Najgorsze w tym wszystkim, że sprawca najprędzej nigdy już nie zostanie ukarany za ten czyn" - napisał pan Jacek Kwiatkowski na Facebooku.