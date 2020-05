Wola Rzędzińska. Konferencja prasowa Andrzeja Dudy

Andrzej Duda odwiedza małopolskich samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent był m.in. w Grojcu, gdzie rozmawiał z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej. Od jednego z chłopców dostał nawet hełm. Potem głowa państwa udała się do Alwerni. Z kolei na stadionie w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem Duda udzieli wypowiedzi przedstawicielom mediów.

Tematem konferencji będzie najprawdopodobniej kwestia samorządu terytorialnego. - Wielkim skarbem samorządności lokalnej i wielką zasługą wszystkich tych, którzy przez te 30 lat w samorządzie lokalnym pracowali jest to, że budowali i budują fundamenty Polski. Wzmacniają je. To jak wyglądają nasze miejscowości, nasze miasta to jest ich zasługa - mówił wcześniej prezydent.