Wójt z PiS donosił o homoseksualizmie. Zostanie odwołany

- Sama złożyłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana wójta, ponieważ szkalowane przez niego osoby już nie dawały rady, były zdewastowane psychicznie - mówi Monika Falej, do niedawna warmińsko-mazurska posłanka Lewicy. - Nie wiem, czego on się spodziewał, ale to wyglądało jak próba zniszczenia ludzi. Dla mnie to niepojęta historia. Myślę, że w jakiś sposób uderzyła mu do głowy woda sodowa, poczuł się bezkarny, silny i mocny - dodała.