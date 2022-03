Wojna w Ukrainie. Zełenski: Jakim krajem jest Rosja, jeśli boi się szpitali?

W środę wojska rosyjskie zbombardowały szpital dziecięcy w Mariupolu na południu Ukrainy. Ukraińskie władze przekazały, że co najmniej 17 osób zostało rannych. W opublikowanym nagraniu Wołodymyr Zełenski wskazał, że jest to "ostatecznym dowodem na to, że dochodzi do ludobójstwa na Ukraińcach".