Wojna w Ukrainie. Terlikowski: "Dyplomacja Watykanu to żenada"

"To, co opowiada kard. Parolin jest oburzające. Zamiast apelować do Rosji o zaprzestanie bombardowania miast, zabijania cywili, niszczenia infrastruktury, on wzywa do zaprzestania 'eskalacji słownej'. A ja mam ochotę eskalować język wobec Parolina" - napisał na Twitterze Tomasz Terlikowski. Zdaniem publicysty dyplomacja Watykanu to "żenada".