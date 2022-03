Wojna w Ukrainie. Rosja zbojkotowała rozprawę przed Trybunałem ONZ w Hadze

Wojna w Ukrainie. Kijów pozywa Rosję

Poniedziałkowe przesłuchanie to efekt wniosku ukraińskiego rządu, który zwrócił się do Trybunału w Hadze w sprawie brutalnej inwazji Rosji. Ukraina chce, by Trybunał nakazał Kremlowi natychmiastowe powstrzymanie działań militarnych na jej terytorium. Kijów oskarża wojska rosyjskie o dopuszczanie się ludobójstwa.