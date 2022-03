Wojna w Ukrainie. Niemcy zaczynają się przebudzać?

Nie milkną echa najnowszego sondażu "Frankfurter Allgemeine Zeitung", z którego wynika, że trzech na czterech Niemców czuje się zagrożonych przez Rosję. Tak złego wyniku nie odnotowano nigdy wcześniej w historii naszego zachodniego sąsiada. - To, co obecnie widać w sondażach, to szok, który zaczął pojawiać się wśród niemieckiego społeczeństwa. Mamy w Niemczech przebudzenie - mówi Wirtualnej Polsce Adam Traczyk, współzałożyciel i prezes think-tanku Global.Lab oraz ekspert ds. polityki niemieckiej.