Wojna w Syrii. Baszar al-Asad zapowiada odepchnięcie tureckiej ofensywy

Wciąż gorąco na Bliskim Wschodzie. Prezydent Syrii Baszar al-Asad opublikował w czwartek oświadczenie. Przywódca zapowiedział, że stawi czoło tureckiemu atakowi "wszelkimi uzasadnionymi środkami". Asad potępił także turecką inwazję na kontrolowaną przez Kurdów północno-wschodnią część swojego kraju.

"Syria zareaguje na ofensywę we wszystkich jej formach i odeprze ją niezależnie od tego, w jakim rejonie to będzie się działo, i użyje do tego wszystkich dostępnych i uzasadnionych środków" - przekazał na Twitterze Asad.