Wojna między organizacjami kombatantów AK. Będzie proces

Przez lata wydawało się, że związek i fundacja to jedno. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jako stowarzyszenie nie mógł prowadzić działalności finansowej, więc miał do tego fundację. To właśnie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Skarb Państwa przekazał nieruchomość przy ulicy Zielnej 39, legendarny budynek "Past"-y. Fundacja wynajmowała komercyjnie pomieszczenia w przedwojennym wieżowcu i finansowała działalność ŚZŻAK.

Zmiany uzgodnione z ministrem Błaszczakiem

Żukowski: w Związku nie ma już kombatantów, odeszli na wieczną wartę

- Moje działania to wynik rozsądku. W związku nie ma już kombatantów, zostali tam niepoważni ludzie – mówi WP Leszek Żukowski. Jego zdaniem związek powinien się rozwiązać albo zmienić nazwę na Związek Przyjaciół Armii Krajowej. Dodaje, że doszło do rozwiązania kół kombatanckich w Anglii, Francji, Niemczech i Brazylii, więc związek przestaje już być "światowy" jak to ma w nazwie. - Byłem upoważniony przez Radę Naczelną, zostałem prezesem, chciałem to zrobić przed śmiercią – mówi Żukowski.