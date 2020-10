Wojciech Pszoniak nie żyje. Z tych ról go zapamiętamy

Wojciech Pszoniak nie żyje. Legendarny polski aktor

W poniedziałek 19 października o 6:08 rano zmarł Wojciech Pszoniak. To jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Przez lata walczył z chorobą nowotworową, a ostatnie chwile życia spędził w szpitalu. Informację o śmierci Wojciecha Pszoniaka podał jego wieloletni przyjaciel ks. Andrzej Luter. Miał 78 lat.

Wojciech Pszoniak rodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie. Przez dwa lata uczęszczał do średniej szkoły muzycznej w Bytomiu, w klasie oboju, mając już na swoim koncie wcześniejsze doświadczenie muzyczne jako członek wojskowej orkiestry dętej w Gliwicach. Już jako licealista zmuszony był podjąć pracę zarobkową, a po ukończeniu liceum dla pracujących w Gliwicach, wyjechał na studia do Krakowa. PWST skończył w 1968 roku