Wojciech Mann: Syn jest moim najlepszym zawodowym asystentem i dopełnieniem

Wydaje mi się, że ja to w sposób nieświadomy zaabsorbowałem, bo nie pamiętam wykładu o obowiązku wobec ojczyzny, o fladze. To były jego normalne opowieści albo reakcje, bardzo nerwowe, na to, co było w mediach. Ja tego słuchałem jednym uchem. Miałem ochotę być w kontrze w wielu sprawach, ale niestety okazywało się, że to raczej on miał rację. Natomiast moje gadanie do Marcina chyba jest pozbawione takiego belferskiego uczenia obowiązków, ale on pewnie też słyszy moje komentarze, co jest charakterystyczne dla starszych ludzi. Jak im się coś nie podoba, to głośno wyrażają swoją opinię. Ale on ma swoją i to mi się podoba, że on nie idzie tak jak te małe kaczki za matką, tylko kombinuje po swojemu.