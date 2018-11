Wojciech Cejrowski wyjaśnia, czemu wyleciał z TVP. Za słowa o "rzezi" prezesa Kaczyńskiego

TVP Info niespodziewanie zdjęło z anteny popularny program z Wojciechem Cejrowskim. Przerwa w emisji potrwa co najmniej do końca grudnia. Choć oficjalnie nie podano konkretnego powodu, podróżnik uważa, że poszło o jego wypowiedź związaną z Jarosławem Kaczyńskim.

"E tam. Moim zdaniem wcale nie wyleciałem z "Minęła 20" za palenie flagi, ani za krytykę PiSlamizacji. Wyleciałem za to:" - czytamy we wpisie na Facebooku Wojciecha Cejrowskiego. Podróżnik załączył do niego fragment audycji "Radiowy Przegląd Prasy" z 6 listopada.