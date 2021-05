Wody Grenlandii zanieczyszczone tak, jak rzeki w Chinach? Zaskakujące odkrycie naukowców

Rtęć przedostaje się do żywności?

W artykule "Nature Geoscience" zwrócono też uwagę na niepokojące wnioski płynące z tego odkrycia. U wybrzeży Grenlandii prowadzone są połowy wielu gatunków ryb, m.in. dorsza, halibuta, czy krewetek. "Skłania nas to do zadania całego wachlarza kolejnych pytań o to, jak ta rtęć może się dostać do łańcucha pokarmowego" - mówi dr Jon Hawkings z Florida State University.