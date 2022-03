Woda to skarb cenniejszy od złota. Jak sprawić, by nigdy nam jej nie zabrakło?

Woda to nasze największe dobro, najcenniejszy zasób naszej planety. Ciężko uwierzyć, że w XXI w. prawie 2 mld ludzi na całym świecie ma ograniczony dostęp do czystej wody, a ok. 1,8 mld ludzi pije wodę zanieczyszczoną (3), ryzykując tym samym swoim zdrowiem i życiem. W krajach rozwijających się głównym zajęciem kobiet jest dostarczenie wody swojej rodzinie. Szacuje się, że pokonują one w tym celu średnio 6 km dziennie. Dla nas, Europejczyków, to nie do wyobrażenia. Dostęp do wody mamy na skinienie palcem, wystarczy, że odkręcimy kran lub pójdziemy do sklepu. Codziennie zużywamy ok. 200 l wody. Dla porównania mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej zużywa jej ok. 10 l dziennie. To tyle, ile zużywamy na jedno spłukanie toalety… Dysproporcja jest ogromna.