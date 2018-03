Wnuk Lecha Wałęsy wyszedł z aresztu za kaucją. To dziadek sięgnął do kieszeni

Dominik W. ma za co dziękować dziadkowi. To dzięki Lechowi Wałęsie może bowiem cieszyć się wolnością. Były prezydent wpłacił za niego aż 10 tys. zł kaucji.

- To tata dał te 10 tys. Jest taki, że jak jakiś wnuczek zrobi do niego maślane oczy, to on mu wszystko da, co tylko wnuk będzie chciał. Tata dał mu na kurs na prawo jazdy. On go nie skończył. Teraz tata dał na kaucję - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" syn byłego prezydenta Sławomir Wałęsa.