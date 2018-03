Wnuk Lecha Wałęsy wyszedł z aresztu. Wpłacił kaucję

Dominik W., wnuk byłego prezydenta, może cieszyć się wolnością. Jednak tylko na razie, bo choć został zwolniony z aresztu za kaucją, grozi mu osiem lat więzienia. Miał spowodować wypadek, prowadząc auto pod wpływem alkoholu i w dodatku bez prawa jazdy.

- Wykonując manewr uderzył w inny pojazd, poruszał się samochodem od lewej do prawej krawędzi jezdni, jechał po chodniku, zmuszając pieszych do ucieczki, a poza tym, usiłując wykonać manewr wyprzedzania innego pojazdu, wjechał na chodnik ponownie, zmuszając pieszych do ucieczki - powiedziała w rozmowie z dziennikiem Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.