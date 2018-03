Włoski polityk: powinniśmy brać przykład z rządów w Polsce

Polityk Ligii Północnej Mario Borghezio twierdzi, że polska ekipa rządząca jest doskonałym wzorem dla swoich odpowiedników we Włoszech. Członek włoskiej Komisji Spraw Zagranicznych liczy, że Włochy i Polska stworzą koalicję w UE.

Jednym ze wspólnych mianowników polskiej i włoskiej polityki miałaby być kwestia imigrantów. Borghezio nazwał ich napływ do Europy "inwazją", której jego kraj "nie może dłużej akceptować". Podkreślił również, że instytucje europejskie już niedługo będą musiały przyznać się do błędu, gdyż ich działanie nie odpowiada elektoratowi. A ten, jak twierdzi polityk, "zawsze ma rację".

- Są to kraje, których tradycje polityczne, obywatelskie i kulturowe sprawiają, że są one duchowo bliskie naszemu krajowi. A dzisiaj, dzięki Bogu, to właśnie oni jako pierwsi rozwiesili flagę wolności przeciwko Unii Europejskiej - komplementował.