Włoski gubernator wściekły na Finlandię. Żąda zamrożenia wniosku o członkostwo w NATO

Gubernator Fedriga, żądający parlamentarnej interwencji i wstrzymania akcesji fińskiej do NATO, jest jednak pesymistą i uważa, że zmiany znaczą dla mieszkańców podległego mu regionu pogorszeni losów i utratę pracy. Uważa, że to nie w porządku w obliczu sytuacji, gdy Finlandia stara się o przyjęcie do NATO. Jest on bowiem zdania, że Finlandia, pretendując do struktury, powinna stać się strategicznym sojusznikiem Włoch, więc nie powinna wystawiać obywateli tego państwa do wiatru.