Włodzimierz Czarzasty: Wybaczyliśmy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej

- Wybaczyliśmy Kidawie-Błońskiej jej słowa o Lewicy. Obraziła elektorat lewicowy, ale potem przeprosiła - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty był w czwartek "Gościem Wydarzeń" w Polsat News. Szef SLD był pytany o to, komu kibicuje w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. W środę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zgłosił swoją kandydaturę. Do tej pory jedyną kandydatką była Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma na konwencji partyjnej 14 grudnia wybierze kandydata na prezydenta Polski. Następnie tę osobę mają zatwierdzić inne ugrupowania w skład Koalicji Obywatelskiej.

Szef SLD przyznał, że Małgorzata Kidawa-Błońska to "ciekawa postać" i choć "obraziła elektorat lewicy", to wybaczono jej. Polityczka PO powiedziała, że jeśli posłowie Lewicy zagłosują za ustawą PiS o zniesieniu limitu 30-krotności składek ZUS, "to znaczy, że są nic niewarci".