Włodzimierz Czarzasty: sowieccy żołnierze wyzwalali Polskę. Norman Davies dla WP: nie podzielam tego stwierdzenia Lider SLD Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że Polska była wyzwalana przez żołnierzy armii radzieckiej. Prof. Norman Davies, znany historyk, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że nie podziela tego zdania. - Oczywiście tak mówiła propaganda sowiecka, ale potrzebna jest kropla rozsądku - stwierdza. Norman Davies (East News) - Nie podzielam stwierdzenia że, "żołnierze sowieccy [Polaków] wyzwolili" czy "dali nam wolność" - mówi Wirtualnej Polsce prof. Norman Davies, brytyjsko-polski historyk, autor wielu książek. - Oczywiście tak mówiła propaganda sowiecka. Potrzebna jednak jest kropla rozsądku - dodaje i tłumaczy. - Żołnierze Armii Czerwonej sami nie byli wolnymi; nie wiedzieli co wolność znaczy, i nie byli w stanie przekazać wolności nikomu. Oni wszyscy, od marszałków do najniższych rang, byli niewolnikami NKWD, która posiadała własną ogromną armię - i podobna do partyjnej formacji SS, która trzymała Wehrmacht w posłuszeństwie. Żaden oficer Armii Czerwonej nie mógł wydać najprostszego rozkazu bez podpisu oficera NKWD. Wiec czerwonoarmiejcy walczyli za zwycięstwo, które dla ich wodzów politycznych znaczyło wprowadzenie wszystkich zdobytych krajów pod dyktaturę bolszewicka - wyjaśnia prof. Davies. "Tak to 'wyzwolenie' w praktyce wyglądało" Podkreśla, że Armia Czerwona weszła na tereny Polski, aby walczyć dalej z silami Trzeciej Rzeszy. - To fakt, że w tamtych okropnych walkach zginęło do 700,000 sołdatów sowieckich i prawdopodobnie do połowy tyle Niemców. Tylko że te straszne straty nic wspólnego nie miały z wyzwoleniem Polski. Proszę zobaczyć, jak to "wyzwolenie" wyglądało w praktyce. Jednego dnia, w styczniu 1945, 1 Ukraiński Front sowiecki zdobył hitlerowski obóz Auschwitz-Birkenau, ci więźniowie, którzy przeżyli, wyszli na wolność. Kamery filmowe pokazały scenę na cały świat. Równocześnie po cichu i bez kamer, były obóz hitlerowski Majdanek w Lublinie, gdzie już działał komunistyczny PKWN, był używany przez NKWD dla trzymania tysiące Polaków z Armii Krajowej - tłumaczy prof. Davies. Historyk zwrócił też uwagę na to, że Armia Czerwona nie była "armią rosyjską". - Oficerowie byli przeważnie Rosjanami ale szeregowi pochodzili ze wszystkich republik ZSRR W 1945 roku, przeszła ogromna fala młodych ludzi z poboru w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie. Mój polski teść, który patrzył na przemarsz Armii Czerwonej z lasów na śląsku, powiedział mi ze "Cala Azja maszerowała". W ostatnim okresie wojny, kiedy Niemcom brakowało świeżych rekrutów, wszystkie dalekie republiki ZSRR wysłały nieskończona ilość młodych chłopaków na front i na śmierć. I Stalin wygrał - podsumował historyk. "Tę wiedzę nabywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej" Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje słowa, które wypowiedział w środę. Podczas programu "Gość wiadomości" w TVP o rosyjskiej obecności na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej mówił: - Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Wojciech Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni. Dziś mówi WP: - Alianci, którzy wyzwalali świat od hitleryzmu to: Anglia, Związek Radziecki, Francja, Stany Zjednoczone, Chiny. Ich było kilkudziesięciu. Wyzwalali Europę od faszyzmu. Jeżeli chodzi o tereny polskie od faszyzmu wyzwalała nas armia polska z generałem Jaruzelskim oraz armia radziecka. Wszyscy to wiedzą. Tę wiedzę nabywa się w klasie ósmej szkoły podstawowej. I dodaje, że "jednocześnie oczywiście powinniśmy pamiętać, że był 17 września oraz pakt Ribbentrop-Mołotow, o skandalicznych zachowaniach żołnierzy podczas II wojny światowej, w tym żołnierzy sowieckich". - Pytanie jest takie: co tu można tłumaczyć? Można tłumaczyć PiS to, co się działo w czasie 1944-45 roku w ramach aliantów. Albo kto wyzwalał obóz w Oświęcimiu? Po wojnie nasi sojusznicy nas zdradzili i umieścili Polskę w sferze wpływów ZSRR.Tak po prostu było, takich mieliśmy sojuszników - stwierdza Czarzasty. Zawiadomienie do prokuratury Poseł PiS Dominik Tarczyński złożył w piątek zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego przez lidera SLD. - Ten poseł głosował na mnie na wicemarszałka Sejmu. Przecież znał moją wiedzę historyczną i poglądy.To nie zmieniło się w ciągu tygodnia. Trudno brać na poważnie zawiadomienie kogoś, kto jest niepoważny. To wszystko pokazuje tylko, jak polityka historyczna boli PiS. Są bardzo niezadowoleni, jak mówimy o tym prawdę - komentuje Czarzasty. I podsumowuje: - Od historii nikt nie ucieknie.