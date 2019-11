Włodzimierz Cimoszewicz o Donaldzie Tusku: jest coś winien polskiemu społeczeństwu

Decyzja Donalda Tuska ws. wyborów prezydenckich 2020 wciąż budzi spore emocje. Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził, że Tusk "jest coś winien polskiemu społeczeństwu i powinien sobie zdawać z tego sprawę".

- Argumentacja jego decyzji brzmiała w pierwszym odsłuchaniu dość przekonująco, wiadomo jakie są sondaże opinii. Ale ja tego nie kupuję - stwierdził Cimoszewicz. - Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby Tusk zdecydował się podjąć to ryzyko - bo ryzyko zawsze jest, to nie jest wyłożone na talerzu - i przeprowadził dobrą kampanię wyborczą, to by wygrał te wybory - dodał.