Włocławek. Zniszczyli figurki Matki Boskiej. Trwają poszukiwania

Proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku zgłosił się na policję. Nieznani sprawcy zniszczyli trzy figurki Matki Boskiej z przydrożnych kapliczek. Włocławska policja prowadzi śledztwo.



Obrażanie uczuć religijnych innych osób, znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega przestępstwu z artykułu 196 Kodeksu karnego. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.