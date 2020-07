Włochy. W klapkach, z walizką i pudlem na smyczy. Migranci zapełniają Lampedusę

Wyspa Lampedusa we Włoszech walczy z falą migrantów. Ci wymyślają coraz to nowsze sposoby, by zmylić straż graniczną. Ostatni przyjezdni próbowali nawet udawać turystów, a na wyspę przypłynęli w klapkach, z walizką i psem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lampedusa walczy z nielegalnymi imigrantami