Włochy. Nie żyje noworodek. Jest reakcja ministra zdrowia

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci noworodka, a we Włoszech rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa tak zwanego systemu rooming-in, stosowanego w wielu szpitalach i popieranego między innymi przez UNICEF i Światową Organizację Zdrowia. Zgodnie z nim noworodek od razu po pierwszych badaniach po narodzinach trafia do tej samej sali, co jego matka do specjalnego łóżeczka koło jej łóżka, by mogła mieć z nim cały czas kontakt i mogła go karmić. Ale organizacje te rekomendują jednocześnie obecność przy matce i dziecku osoby pomagającej, na przykład partnera.