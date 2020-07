Włochy. Gigantyczna ulewa w Palermo. To była "bomba wodna"

Włochy. Gigantyczna ulewa w Palermo

W środę w Palermo doszło do gigantycznej ulewy. Mieszkańcy nie spodziewali się tak silnych opadów deszczu, które sparaliżowały stolicę Sycylii i znajdujące się w okolicy miasteczka. Ulice zamieniły się w rwące rzeki wody i błota. Świadkowie twierdzą, że błotne strumienie porwały dwie osoby. Trwają ich poszukiwania, a straty liczone są w setkach tysięcy euro.

Jak relacjonują włoskie media, prąd rzek unosił i obracał samochody czy pojemniki na śmieci. Pojazdy, które w trakcie ulewy znajdowały się na obwodnicy miasta, są zakopane w mule. Świadkowie mówią, że wyglądało to jak sceny z filmu katastroficznego. Wszędzie było błoto, które utrudniało wielu osobom ucieczkę z zalanych miejsc.

Włochy. Największa ulewa od ponad 200 lat

W ciągu dwóch pierwszych godzin ulewy straż pożarna była ponad sto razy wzywana do podtapianych mieszkań i domów. Liczba wezwań lawinowo rosła, a służby nie były w stanie nadążyć, by odpompowywać wodę. Włoskie Rai dodaje, że była to największa ulewa na Sycylii od 1797 roku.