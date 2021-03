Włochy: 20 mln osób nie planuje wakacji, bo nie wie, czy zostaną zaszczepieni

Włosi boją się podróżować?

W podsumowaniu wyniku sondażu Instytutu badania opinii SWG dla federacji branży turystycznej przeczytać można, że wakacyjne plany jednej trzeciej mieszkańców kraju blokuje brak pewności co do tego, czy dojdzie do zapowiadanego przyspieszenia kampanii szczepień we Włoszech.