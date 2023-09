Włamywacze mają nowy sposób na oznaczanie mieszkań

"Uwaga na złodziei! Od tygodnia znaczą mieszkania na Jeleniej 22. U ubiegłym tygodniu mieliśmy próbę włamania do mieszkania - złodziej został pogoniony. Dzisiaj zaznaczyli nam mieszkanie, kładąc zakrętkę od śruby na futrynie drzwi. Spadła, jak wychodziliśmy z mieszkania. Uważajcie i zwracajcie uwagę na obcych i to, co dzieje się po sąsiedzku!" - czytamy w poście na Popowice Online, opublikowanym pod koniec sierpnia.