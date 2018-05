Włamywacz-romantyk. "Zapalił świece, szykował kąpiel"

Alkohol, świece i gorąca kąpiel. To nie tylko przepis na romantyczny wieczór, ale i scenariusz przestępstwa, do jakiego doszło w gminie Bartoszyce. 21-letni włamywacz okazał się też miłośnikiem luksusu.

Jak donosi portal tvp.info, mężczyzna w piątek, w środku dnia, wtargnął do domu w gminie Bartoszyce i go splądrował. Kiedy do domu wrócił nastoletni syn gospodarzy, zastał nagiego mężczyznę w łazience. - Nie zdążył jeszcze wejść do wanny, ale już rozpalił świece - mówi mł. asp. Marta Kabelis z KPP w Bartoszycach.