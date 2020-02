Włamanie do mieszkania Olgi Tokarczuk? "Skradziono pieniądze"

O kradzieży u Olgi Tokarczuk poinformował "Fakt". Policja zaznacza, że takie zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę we wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Mundurowi nie potwierdzają jednak, że chodzi o mieszkanie noblistki.

Na miejscu do samego rana trwały prace mające pomóc w ustaleniu sprawców.

Teraz sprawą zajmują się kryminalni, którzy mają doprowadzić do schwytania złodziei.

Co ważne, mieszkanie Olgi Tokarczuk położone jest w willi, w której jest więcej mieszkań. Jedna z kobiet zdradziła "Faktowi", że nie słyszała włamywaczy. To ona potwierdziła, że lokal należy do Tokarczuk.