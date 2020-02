Olga Tokarczuk apeluje o wstrzymanie wycinki drzew w Bieszczadach

Olga Tokarczuk apeluje do Lasów Państwowych o wstrzymanie wycinki drzew w Bieszczadach. "To będzie nie tylko wycięcie wielkich drzew, ale również zrywka, czyli zupełne zniszczenie tego małego pierwotnego raju" - napisała noblistka na Facebooku.

"Ten maleńki skrawek porośnięty jodłami, bukami i jaworami jakimś cudem ocalał. Sama lista żyjących tam porostów, mchów i wątrobowców przyprawia o zawrót głowy, a jeszcze dochodzą do tego stanowiska niezbadanych do tej pory gatunków grzybów, ptaków czy owadów" - wylicza Olga Tokarczuk.

Noblistka apeluje "do wszystkich ludzi dobrej woli", ale przede wszystkim do tych, którzy mają wpływ na to, "co ma się wydarzyć w lesie 219a".