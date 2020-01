WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

olga tokarczuk + 3 olga tokarczuk nobelministerstwo edukacji narodowejlektury szkolne Sylwester Ruszkiewicz 33 min. temu Książki Olgi Tokarczuk w spisie szkolnych lektur? Znamy stanowisko ministerstwa Po sukcesie Olgi Tokarczuk, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla rozgorzała dyskusja, czy większość jej książek nie powinno znaleźć się w spisie lektur szkolnych. Jak wynika z pisma, do którego dotarła WP, resort edukacji narodowej nie widzi na razie takiej potrzeby. Równocześnie zapewnia, że nauczyciele mogą zapoznawać uczniów z dziełami Tokarczuk w ramach np. godziny wychowawczej bądź lektury uzupełniającej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 r. (WP.PL) "Szanowny Panie Ministrze! O wszystkich polskich noblistach w szkołach podstawowych i średnich uczą się uczniowie polskich szkół. W kanonie lektur są utwory Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Dlatego naturalne byłoby, gdyby do spisu lektur dołączyła także obecna laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk" – tak zaczyna się interpelacja posłanki Lewicy Hanna Gill-Piątek, skierowanej do ministerstwa edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. To właśnie o parlamentarzystach Lewicy wielokrotnie ciepło wypowiadała się laureatka Nagrody Nobla. Po ubiegłorocznych wyborach do Sejmu nie ukrywała radości, że do parlamentu weszli przedstawiciele lewej strony politycznej. Z kolei pisarka mogła zawsze liczyć na głosy wsparcia ze strony lewicowych polityków. Po ogłoszeniu o przyznaniu jej literackiej Nagrody Nobla to oni najbardziej jej gratulowali. "Kocham książki Olgi Tokarczuk nie mniej od niej samej. I podobnie jak wielu z Was jestem uzależniony od nich. W czasach gdy ciemności zawładnęły naszym krajem piszesz ku pokrzepieniu serc. Dziękuję!!!" – napisał Robert Biedroń. Zobacz też: Nobel dla Olga Tokarczuk. Polityk PO mówił o kompetencjach literakich rządzących Zdaniem posłanki Gill-Piątek, powieści noblistki zasługują na to, by uczyć młodzież na ich podstawie. "Dziś na liście lektur obowiązkowych w podstawie programowej do języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum jest opowiadanie Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie" z tomu "Gra na wielu bębenkach". Ale to stanowczo za mało – uważa posłanka.

I w związku z przyznaniem polskiej pisarce prestiżowej nagrody pyta resort, kiedy książki Olgi Tokarczuk znajdą się w spisie lektur szkolnych? „ Jakie to będą tytuły, kto o tym zdecyduje, kiedy zbierze się odpowiednie gremium w tej sprawie?" – pisze Gill – Piątek. Co na to resort edukacji narodowej? Przypomnijmy, że Tokarczuk nieraz zalazła za skórę politykom i sympatykom PiS. Pisarka była mocno krytykowana, a nawet bojkotowana. Tokarczuk wielokrotnie nieprzychylnie wypowiadała się o rządzie PiS. Wypominała krytykowanie WOŚP i nagonkę mediów publicznych na zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pisarka wielokrotnie uczestniczyła w marszach równości. Odpowiedź z MEN jest w sumie zbieżna z podejściem obecnego rządu do pisarki. "W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych: 4-letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5-letnim technikum zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa języka polskiego, której integralną częścią jest kanon lektur. Składa się on z dwóch części: wykazu lektur obowiązkowych, w którym wśród pozycji z zakresu literatury współczesnej jest opowiadanie Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie" (z tomu "Gra na wielu bębenkach"). A także wykazu lektur uzupełniających (..)" – odpisuje Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej. Sejm.gov.pl Podziel się Sytuację – zdaniem wiceministra – może poprawić sięgnięcie przez nauczycieli do lektur uzupełniających. „Przy czym wykaz lektur uzupełniających ma charakter przykładowy i nauczyciel może wybrać również inne utwory literackie – spoza tej listy, czyli np. inne książki Olgi Tokarczuk. Podstawa programowa wymaga omówienia w każdej klasie obowiązkowo dwóch wybranych przez nauczyciela uzupełniających pozycji książkowych (w całości lub we fragmentach). Twórczość Olgi Tokarczuk jest już zatem w kanonie szkolnym, dodatkowo nauczyciele mają możliwość sięgać również po inne utwory autorki w ramach lektur uzupełniających – kończy wiceminister Maciej Kopeć. https://twitter.com/KLubnauer/status/1182254535085088770 W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Pytany na konferencji, czy w związku nagrodzeniem Noblem polskiej pisarki zamierza rozszerzyć listę lektur szkolnych, by znalazło się na niej więcej utworów Olgi Tokarczuk, przekonywał, że jeden z utworów Olgi Tokarczuk jest już na liście lektur szkolnych. Jak dodawał, nauczyciele mają dużą swobodę w kształtowaniu treści, które przekazują na lekcjach. – Mogą zająć się kolejnym laureatem Nagrody Nobla. Mogą to zrobić też na godzinach wychowawczych. Nie widzimy tutaj żadnych przeszkód – zapewnił szef MEN. Posłanka Lewicy nie zamierza rezygnować z dalszej walki o umieszczenie książek noblistki w wykazie lektur szkolnych. - To nie jest odpowiedź na moje pytanie, ministerstwo ograniczyło się do powtórzenia tego, o czym wspomniałam w interpelacji. Walka trwa, planuję jeszcze raz spytać ministerstwo o kanon lektur szkolnych - mówi portalowi wyborcza.pl Gill- Piątek.