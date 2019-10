Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla. To piąty w historii autor z Polski

Olga Tokarczuk była w tym roku wymieniana wśród faworytów do literackiego Nobla i miała wysokie notowania u bukmacherów. Jej książki miały cieszyć się ostatnio dużym powodzeniem wśród korzystających z zasobów biblioteki Szwedzkiej Akademii. Olga Tokarczuk jest 15. kobietą w historii wyróżnioną literackim Noblem i piątym w historii literatem z Polski.



"Bieguni" to powieść z 2007 r., która zapewniła Oldze Tokarczuk chyba największy rozgłos. Autorka pracowała nad nią trzy lata. Wielokrotnie wspominała, że większość notatek do tej powieści robiła w czasie podróży. Nie należy jednak sądzić, że to dziennik podróży lub reportaż.

"Chciałam raczej przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma sens? Co nam to daje? Co to znaczy?” – napisała we wstępie Olga Tokarczuk.