Władze Turynu walczą z palaczami. Wprowadzono nowy zakaz

Zakaz palenia w Turynie. "To kwestia dobrego wychowania"

- Oddalenie się od innych, kiedy się pali to coś, co robi się z racji dobrego wychowania, ale rozporządzenie przyczyni się do redukcji skutków palenia, które pozostaje główną przyczyną chorób, także onkologicznych, i będzie sprzyjać bardziej świadomemu zachowaniu - mówi Viale. Zwraca też uwagę na kwestię niedopałków, którymi zaśmiecone są ulice. Jego zdaniem zakaz palenia pomoże rozwiązać i ten problem.