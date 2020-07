Władysław Kosiniak-Kamysz o zaproszeniu Prezydenta. Otrzymali je również inni liderzy

Polityk zapytany o zapowiadaną przed Dudę "Koalicję Polskich Spraw" powiedział, że było to "zaproszenie przedwyborcze dla wyborców, a nie dla partii politycznej". - Skierowane do mnie, żeby uwieść tych, którzy na mnie głosowali, czy są naszymi sympatykami - zaznaczył.

Władysław Kosiniak Kamysz: "Nie będziemy przystawką PiS-u"

- Nie będziemy przystawką PiS-u. Nikt się do PiS-u nie wybiera - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jest pewien tego, że żaden z polityków PSL nie będzie myślał o przejściu do partii rządzącej.

Sławomir Nowak aresztowany. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

Zapytany został również o to, jakie światło rzuca zatrzymanie Nowaka na minioną kampanię wyborczą oraz fakt, iż polityk mógł być podsłuchiwany. - Jeżeli by do czegoś takiego doszło, jeżeli te działania miały na celu nie tylko badanie sprawy wobec Sławomira Nowaka, ale było też miejscem pozyskiwania informacji związanych z działalnością polityczną partii opozycyjnych, to jest skandal - powiedział.