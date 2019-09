Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji PSL-Koalicji Polskiej. Uwziął się na jedną osobę

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji w Sandomierzu przedstawia program na wybory parlamentarne. Nie zabrakło przytyków do prezesa TVP Jacka Kurskiego. - Niech nikt nie opowiada bzdur, że będziemy chcieli zlikwidować 500+. Panie Kurski, proszę nie kłamać! - mówił.

- Państwa nie buduje się na rok, dziesięć, ale na setki lat. Dlatego należy je budować dla kolejnych pokoleń - to credo Witosa jest w naszym programie. Państwo jest dla wszystkich, nie dla wybranych. Łączymy Polaków. Połączyliśmy siły z niezłomnym ruchem Kukiza - wiernym ideałom - mówił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że Polska potrzebuje, "żeby o nią dbać" - "tu i teraz, nie jutro". - Polski wcale nie trzeba leczyć, trzeba o nią dbać. My zadbamy, bo nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. To nasze zobowiązanie. Uzdrowić trzeba polską politykę - mówił Kosiniak-Kamysz.

- To, co dzieje się w służbie zdrowia, to stacja Augiasza. Nie będzie wyższych płac, jak nie będzie większych nakładów. Przesuńmy 2 proc. ze składki rentowej na służbę zdrowia - proponował polityk.