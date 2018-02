Władimir Putin zniknął. Oficjalnie jest chory, nieoficjalnie spotyka się generałami i oficerami

Prezydent Rosji w ostatnich kilku dniach odwołał kilka ważnych spotkań. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnia, że Putin po prostu przeziębił się. Ale według nieoficjalnych doniesień, intensywnie spotyka się z wojskowymi po wydarzeniach w Syrii.

Grafik Władimira Putina to jedna, wielka niewiadoma. W ostatnim czasie bardzo często przekłada on kluczowe spotkania. Nie było go w Soczi, ani w Stawropolu. Miał spotkać się ze zwycięzcami konkursu "Liderzy Rosji", ale w ostatniej chwili odwołał je. Nie wiadomo, co z wyjazdem na wschód Rosji, który miał odbyć się w dniach 19-22 lutego.