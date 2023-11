Władimir Putin zdiagnozowany przez psychiatrę z Finlandii

Zdaniem eksperta dni Putina są długie, stresujące i męczące. Psychiatra wyjaśnia, że gdy człowiek musi orzekać w tak wielu kwestiach - w tym często tak błahych - dochodzi do zmęczenia decyzyjnego, czyli przeciążenia psychicznego, co w efekcie powoduje zmniejszenie zdolności do dalszego podejmowania decyzji. Zdaniem eksperta Putin jest bardzo zmęczony. - To widać na pierwszy rzut oka - stwierdza.