Władimir Putin: zamkniemy brudne usta tym, którzy próbują przeinaczyć historię

Władimir Putin zapowiedział w Petersburgu, otwarcie multimedialnego centrum poświęconego historii II wojny światowej. Zdaniem prezydenta Rosji udostępnienie dokumentów zamknie "brudne usta" tym, którzy próbują przeinaczyć historię.

Władimir Putin: zamkniemy ohydne usta tym, którzy próbują przeinaczyć historię

"Dzięki nim mamy pewność, co wydarzyło się w przeddzień II wojny światowej. Mamy to dokumentowane nie tylko co do dnia, czasem nawet co do godziny” - podkreślił prezydent. Centrum archiwalnych dokumentów oraz jego strona internetowa będą dostępne dla Rosjan i "całego świata" - zapowiedział Putin.