Władimir Putin spotkał się z uczniami. Coachował o "gumowym tyłku"

O ile ponowne powtórzenie przez niego propagandowej maksymy nie dziwi, to żart, na który zdobył się "władca z Kremla", rozbawił widocznie tylko jego. Padł on w przydługiej odpowiedzi na pytanie chłopca ubranego w szkarłatny beret i koszulkę polo w takim samym kolorze z przyczepionymi wojskowymi orderami. Młodzian dopytywał polityka o warunki potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu.