Podkreślił, że to, co ma miejsce na froncie, jest "aktywną formą obrony" i zaznaczył, że rosyjskie siły wojskowe wzmacniają swoje pozycje na całym tym terenie. Podkreślił, że dotyczy to także obszarów takich jak Kupiańsk, Zaporoże i Awdijówka, ponieważ jest to obszar dość rozległy. Prezydent Rosji także odniósł się do sugestii o tworzeniu nowego bloku wojskowego przez Rosję i Chiny, zaznaczając, że Zachód ciągle nawiązuje nowe sojusze i nieustannie tworzy bloki militarne i polityczne, takie jak AUKUS.