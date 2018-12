Władimir Putin był nie tylko oficerem KGB, ale i agentem niemieckiej "Stasi"?

Dziennik "Bild Zeitung" ujawnia informację, że prezydent Rosji, Władimir Putin, aż do upadku "muru berlińskiego" w 1989 roku był nie tylko oficerem KGB, ale także agentem enerdowskiej komunistycznej policji "Stasi" – podaje IAR.

Legitymacja była przedłużana co kwartał. Oznacza to, że obecny prezydent Rosji, Władimir Putin, był najprawdopodobniej czynnym agentem "Stasi". Szef Urzędu do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD w Dreźnie , Kondar Felber, przyznał, że do tej pory nikt nie wiedział, że Putin posiadał także legitymację "Stasi” – podaje IAR.