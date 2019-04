Wizy do USA będą zniesione? "Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek”

- Jesteśmy bardzo blisko momentu, kiedy Polska może zostać objęta programem ruchu bezwizowego, bliżej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział kongresmen Partii Demokratycznej Mike Quigley, który odwiedził Polskę. To właśnie ten polityk kilka lat temu złożył projekt ustawy, zmieniający obowiązujące w USA progi wizowe.

- Dla mnie to jest coś, co musi zostać załatwione (...). To, co powtarzam podczas spotkań w Polsce: jest tak wiele rzeczy, które musimy zrobić razem. Polska i Stany Zjednoczone to dwa kraje, które łączy przyjaźń, związki gospodarcze, wojskowe, społeczne; łączą nas nie tylko interesy, ale też fakt, że Polacy i Amerykanie żyją obok siebie. Walczyliśmy i umieraliśmy na tych samych polach bitew, podzielamy perspektywę dotyczącą zagrożeń. Nie powinno być rzeczy, które nas dzielą, które budują mur między nami - powiedział Quigley, cytowany przez RMF FM.