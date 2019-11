Wittchen w Lidlu w listopadzie 2019 roku. Kiedy torebki, portfele i akcesoria trafią do sieci sklepów?

W listopadzie 2019 roku Wittchen wraca do Lidla. To potwierdzona informacja. Torebki, portfele, paski i rękawiczki znanej marki trafiają do sieci sklepów. Sprawdź, kiedy zacznie się wyjątkowa okazja.

Wittchen w Lidlu w listopadzie 2019 roku. Sprawdź, kiedy torebki, portfele i inne akcesoria trafią do sieci sklepów. (Materiały prasowe)

Wittchen w Lidlu listopad 2019. Kiedy będzie promocja?

Produkty znanej marki Wittchen trafią do asortymentu Lidla od soboty 30 listopada. Można to potraktować jako przedłużenie Black Friday, czyli czarnego piątku. Niżej przedstawiamy szczegóły.

Torebki Wittchen w Lidlu listopad 2019. Co będzie można kupić? Jakie będą ceny?

Sieć Lidl otworzy się na produkty Wittchen już 30 listopada. W ofercie znajdzie się 40 wzorów torebek ze skóry naturalnej. Będą dostępne między innymi w kolorze czarnym, granatowym, brązowym, szarym i nude. Cena takiej torebki będzie wahać się w granicach od 189,00 zł do 279,00 złotych

Wittchen w Lidlu to także skórzane akcesoria. W popularnej sieci sklepów pojawią się: 34 wzory portfeli Wittchen

26 wzorów rękawiczek

12 wzorów pasków z włoskiej skóry.

Znamy już ceny akcesoriów Wittchen w Lidlu. Portfele będą kosztować 159 złotych, paski 79 złotych, a rękawiczki 89 złotych.

Marka Wittchen obecna jest na rynku od 1990 roku. Obecnie firma posiada ponad 100 salonów w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a także sklep internetowy. Ostatnia promocja Wittchen w Lidlu miała miejsce w październiku. Akcja 30 listopada będzie 15. z rzędu.

